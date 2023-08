Omologato il risultato del derby Tempio-Calangianus.

Il Calangianus ha presentato ricorso, come tutti si aspettavano, per il derby Tempio – Calangianus di Coppa Italia di Eccellenza, giocata sabato e terminata col risultato di 4 a 2 per i galletti.

Il Tempio, infatti, aveva disputato il match con due giocatori squalificati. Erano arrivate anche le scuse del patron del Tempio Salvatore Sechi: “Ovviamente siamo tutti molto dispiaciuti per quanto accaduto (aver schierato due giocatori squalificati ndr.) ma io ho ancora negli occhi la bellissima prestazione della squadra di sabato, gli splendidi gol, la vittoria ottenuta, la dimostrazione di forza sull’avversario, sul piano tecnico e, sopratutto, su quello atletico. Al termine della partita ciascuno di noi ha potuto gioire di questo successo, perché noi siamo un gruppo, unito in tutte le sue componenti: atleti, staff, dirigenti e tifosi. Un’unica famiglia”

Il ricorso tardivo.

Ma qualcosa non ha funzionato nel ricorso, tanto che la FIGC ha omologato il risultato della gara Tempio – Calangianus. Lo spiega la stessa FIGC nel suo comunicato ufficiale n.12, pubblicato oggi:

“Rilevato che gli atti di ricorso relativi alla gara “U.S. Tempio SSDRL – F.B.C. Calangianus 1905” del 26.08.2023 sono stati depositati dalla ricorrente presso l’indirizzo PEC del Giudice Sportivo Regionale ampiamente oltre i termini; osservato peraltro che le argomentazioni prodotte dalla F.B.C. Calangianus 1905 per mezzo di una terza PEC, non notificata alla controparte, in cui si fa riferimento a un precedente invio in data 27.08.2023 del preannuncio di ricorso a un indirizzo errato, di fatto ammettono pacificamente e provano la sostanziale violazione dei termini previsti, la cui perentorietà è sancita dalle norme federali; cosiderato che tutti i predetti elementi rendono il ricorso evidentemente inammissibile e, pertanto, precludono al Giudice il suo esame nel merito, dichiara l’inammissibilità del ricorso e omologa la gara “U.S. Tempio SSDRL – F.B.C. Calangianus 1905” col risultato di 4 – 2, come maturato sul campo”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui