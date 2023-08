Scoppia un incendio a La Maddalena.

Serata da paura a La Maddalena per un incendio. Secondo cause ancora da accertare, il 28 agosto le fiamme sono divampate in un deposito di imballaggio di carta all’esterno di un supermercato. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che in poco tempo sono riusciti ad estinguere l’incendio, che ha provocato lievi danni.

La squadra ha operato nel comune anche per i danni del maltempo, per tutta la notte. Fino alla mattina del 29 i vigili del fuoco sono intervenuti per diverse segnalazioni, che riguardano pali, grondaie e insegne divelte dal forte vento.

