La promozione conquistata sui campi di casa

Il Tennis Club Terranova Olbia ha conquistato la promozione in Serie B vincendo lo scontro a eliminazione diretta con l’Accademia Montani di Roma, presso i campi del parco Fausto Noce.

Olbia ha vinto 4 dei sei incontri del turno finale di qualificazione, conquistata dopo aver battuto 4 a 0 il Quartu nella finale playoff del girone regionale e il Tc Garden Locri a Reggio Calabria.

“Sei incontri giocati sotto un sole cocente. Non è stato facile ma tecnica, resistenza fisica e affiatamento della squadra hanno permesso di raggiungere questo traguardo importante per Olbia – si legge in un comunicato sul sito della società di tennis – . Facciamo i complimenti a tutta la squadra, unita più che mai contro una squadra forte, un pubblico presente che ha dato forza ai nostri atleti e un progetto portato avanti con determinazione che oggi ha dato i sui frutti”

