la ventesima edizione del Rally dei Nuraghi e del Vermentino.

Il Rally dei Nuraghi e del Vermentino si appresta a festeggiare la ventesima edizione con un parco partenti di prim’ordine e un programma ricco di prove nei diversi appuntamenti “Rally Moderno“, “Vermentino Historicu”, “Baja del Vermentino – Terre di Gallura“.

Il programma del Rally dei Nuraghi e del Vermentino.

La manifestazione, organizzata dalla Rassinaby Racing col supporto degli assessorati regionali al Turismo e allo Sport, prevede tre speciali da ripetere due volte. Un totale di 74,32 chilometri cronometrati e 281 totali. La manifestazione si aprirà la mattina di venerdì 15 con lo shakedown in territorio di Berchidda. Alle 14 la partenza cerimoniale dalla piazza del Popolo per i due passaggi sulla speciale “Filogosu” – ore 14.34 e ore 17.31, 8,20 km -.

Per sabato 16, invece, previste le doppie tornate sulle prove “Alà dei Sardi-Buddusò” – 9.38, 14,99 km – e “Pattada” – 10.22, 13,97 km -. Infine, l’arrivo, alle 15.40, a Berchidda, seguito dalle premiazioni. Coinvolti i territori di Berchidda, Alà dei Sardi, Buddusò, Calangianus, Monti, Oschiri e Pattada.

Il Rally moderno.

Sono 56 gli equipaggi iscritti al Rally Moderno, quarta prova dell’Italiano Rally Terra con coefficiente maggiorato a 1,5, e valido anche per la Coppa Rally di Zona 9, il Campionato Regionale Delegazione Sardegna. Al via tutti i protagonisti della lotta per la conquista del tricolore. A partire da Paolo Andreucci e Rudy Briani, leader con 39 punti. Presenti anche i vincitori dell’edizione 2022, Nikolay Gryazin e Kostantin Aleksandrov, secondi a quota 30 in virtù dei trionfi nelle due gare precedenti. Entrambi saranno, così come Alberto Battistolli e Simone Scattolin, al volante della Skoda Fabia Rs Rally2, auto al debutto assoluto in Italia.

Di scena a Berchidda anche altre 14 Skoda Fabia R5 Rally2, tra cui quelle di Oldrati, Panzani, Grossi, Romagna, Dati, Gianesini e del sammarinese Vagnini, navigato dalla tedesca Rucker. Arriveranno in Gallura e nel Monte Acuto anche i finlandesi Jakko Lavio e Pasi Haataja – Skoda Fabia – il pilota greco Nikolaos Pavlidis navigato dall’irlandese Allan Hareyman – Skoda Fabia Evo – e gli argentini Biondi-Soria Sanchez – Peugeot 208 Rally4 -. Tra le R5, a rappresentare la Sardegna saranno Nicola Tali e Massimiliano Frau, in cerca di riscatto dopo la sfortunata trasferta all’Adriatico. Inoltre, Giuseppe Dettori e Carlo Pisano, Fabrizio Marrone e Francesco Fresu, Auro Siddi e Giuseppe Maccioni, Maurizio Pusceddu e Veronica Cottu, una delle sette navigatrici al via e protagonista di una sfida in famiglia col padre Paolo, alle note di Giuseppe Pozzo.

I trofei Pirelli Star Rally 4 Terra e N5 Italia.

Il Rally dei Nuraghi e del Vermentino sarà valido anche per il trofeo Pirelli Star Rally4 Terra e per quello N5 Italia. Sarà battaglia a tre tra Negri-Zegna – Citroën Ds3 -, Bizzozero-Tosetto – Ford Fiesta – e Camporese-Zanotti – Citroën Ds3 -. Sempre nella Rc2n, interessante lotta tra le Mitsubishi Lancer Evo X di Lambroni-Arca e Budroni-Budroni, la Subaru Impreza Wrc Sti di Melegari-Fenoli e la Peugeot 207 di Vanni-Murranca. Nel nutrito gruppo delle Rally4, tra gli altri anche il giovane promettente Matteo Fontana navigato da Alessandro Arnaboldi e Cogni-Colapietro. Inoltre, i sardi Stefano Marrone e Stefano Pudda, Piccinnu-Figoni, Biancu-Pittalis. A caccia di punti preziosi per la Coppa Rally di Zona anche Valdarchi-Aricò e Fois-Piras. Curioso debutto in tuta e casco dopo tanti rally da fotografo per il padrese Gian Mario Fodde, alle note di Andrea Addis su Renault Clio Rs Line.

“Vermentino Historicu” e “Baja del Vermentino – Terre di Gallura“.

Per conoscere i nomi degli iscritti agli altri due appuntamenti tricolori che si correranno in coda al rally moderno, il quinto Vermentino Historicu, valido per l’Italiano Rally Terra Storico, e il quarto Baja del Vermentino – Terre di Gallura, prova dell’Italiano Cross Country Ssv, bisognerà attendere la chiusura delle iscrizioni, che a differenza del rally Moderno sarà alle 18 di lunedì 11 settembre.

