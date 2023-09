Una figura che ricorda un volto umano è come impressa su uno scalino a La Maddalena.

Effettivamente ricorda un volto umano quella strana figura impressa in uno scalino di pietra a La Maddalena. Non sarebbe la prima volta nella storia. Sono famosissime le ombre delle persone impresse nei muri e negli scalini a Hiroshima in seguito all’esplosione della bomba atomica il 6 agosto 1946. L’ombra delle persone, proiettata sui muri e sui pavimenti, per una reazione chimica dovuta alla luce densa di particelle radioattive fu impressa sulle superfici chiare.

“The Shadow o Human shadow etched in stone”, L’ombra umana impressa nella pietra che è diventata monumento ed è custodita in un museo a sinistra e l’ombra di un passante sugli scalini in pietra a destra. Foto scattate a Hiroshima dopo la bomba atomica del 1946.

Ma a La Maddalena, nonostante sia stata un importantissimo presidio militare e abbia ospitato anche sottomarini nucleari in tempi non molto lontani, non si ricordano esplosioni nucleari.

“Quando stai per cadere dalle scale e inizi a pensare cose brutte, ecco arriva lui e ti passa tutto”. È il commento ironico e divertito dell’autore dello scatto, Martino Sechi, fotografo di La Maddalena.

La foto è diventata virale, raccogliendo i commenti di numerosi utenti di Internet, divertiti anche loro. Per qualcuno è il volto del fotografo dopo la “sbattola“. Per altri “Sembra un uomo vestito da sardo”, oppure “il volto di un fantasma”. Ma più di un commentatore intravvede nell’immagine impressa sullo scalino di pietra il volto di un personaggio storico che a La Maddalena ha lasciato il segno, Giuseppe Garibaldi. Affascinante suggestione, ispirata dalla voglia di brividi e mistero che spesso ci fa immaginare e infine ci convince di aver visto spiriti, fantasmi o strane presenze dove in realtà c’è qualcos’altro per niente inquietante e molto, molto meno affascinante come una macchia in un gradino di pietra.

