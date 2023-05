Valanga di medaglie per i giovani karateka di Arzachena – Video

Successo per i giovani karateka di Arzachena.

Successo con valanga di medaglie per i giovanissimi karateca del Team Karate Arzachena alla seconda tappa del campionato regionale giovanile di karate 2023, che si è svolto il 14 maggio al palazzetto dello sport Sa Rodia di Oristano.

Coinvolti 390 atleti tra i 6 e i 13 anni. Il comitato regionale Fijlkam ha predisposto per i giovani atleti tutta la struttura di una gara vera: arbitri e presidenti di giuria federali di caratura nazionale, tabelloni di gara suddivisi in categorie per età e grado tecnico, 4 tatami di gara e una cerimonia di premiazione dedicata.

Valanga di medaglie per gli atleti di Arzachena.

Una bellissima esperienza per i piccoli karateka arzachenesi, che hanno ottenuto una vera e propria valanga di medaglie. Oro per Sabrina Dettori, Ludovica Elvo, Lorenzo Maiocchi, Edoardo Bratzu, Gabteni Amir. Argento per Giorgia Madeddu, Jacopo Nieddu, Carlotta Madeddu, Francesco Alvisa, Sofia Menna, Gabriele Biondi, Ariele Biondi. Bronzo per Athena Zaru, Marco Spano, Alice Deriu, Matteo Pia, Mattia Utzeri.

