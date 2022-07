Bonus Tv, come funziona e come ottenerlo

Il Governo Italiano predispone un nuovo Bonus TV e completa quindi il pacchetto di incentivi. Si tratta appunto di un insieme di incentivi economici nati per facilitare il passaggio (obbligatorio) al nuovo Digitale Terrestre. Quali sono stati gli incentivi per la TV e, soprattutto, quali sono ancora quelli attivi? E come si ottengono?

Bonus TV: quali sono gli incentivi?

Il Bonus TV viene definitivamente approvato per la prima volta nel 2018 con la legge di Bilancio 2018 e reso disponibile a partire da dicembre 2019. Questo sistema di incentivi nasce dalla volontà delle istituzioni europee di migliorare la qualità di trasmissione e risoluzione delle emittenti televisive. Perciò, la comunità europea ha obbligato gli operatori TV a cedere la banda larga da 700 MHz agli operatori di telefonia mobile e ad utilizzare tecnologie più avanzate. A tal proposito, per poter continuare a vedere la TV con alta qualità di risoluzione e trasmissione, è necessario adeguarsi e adottare nuove sistemi. A questo servono quindi i bonus resi disponibili dal governo italiano.

Quali sono stati e quali sono ancora, più precisamente, i bonus a disposizione?

Bonus tv-decoder : attivo dal 18 dicembre 2019 e rimarrà attivo fino alla fine del 2022 . Questo bonus è destinato all’acquisto di televisioni di generazione più avanzata e compatibili con gli standard DVT-B2 . Il bonus ammonta a 30€ ed è rivolto a tutti i nuclei familiari con ISEE fino a 20mila € . Inoltre, il bonus è individuale a famiglia: ciò significa che ogni nucleo familiare avrà a disposizione e potrà richiedere un solo bonus.

: attivo dal 18 dicembre 2019 e rimarrà attivo fino alla . Questo bonus è destinato all’acquisto di televisioni di generazione più avanzata e compatibili con gli standard . Il bonus ammonta a ed è rivolto a tutti i con . Inoltre, il bonus è individuale a famiglia: ciò significa che ogni nucleo familiare avrà a disposizione e potrà richiedere un solo bonus. Bonus rottamazione TV : attivo dal 23 agosto 2021 a fine 2022 ed è concesso al fine dell’acquisto di una nuova TV a fronte della rottamazione del vecchio televisore per obsolescenza. Il televisore è considerato obsoleto solo se acquistato prima del 22 dicembre 2018 . Può accedere a questo bonus coloro che pagano il canone Rai tramite bolletta elettrica o modello F24 e tutti gli over 75 (da dicembre 2020) residenti in Italia ed esenti appunto dal pagamento del canone (secondo l’articolo 1 della legge n.244 del 2007). Il bonus consiste in uno sconto applicato direttamente dal venditore sul prezzo di listino del televisore per un importo pari al 20% (in un importo massimo di 100€).

: attivo dal 23 agosto 2021 ed è concesso al fine dell’acquisto di una nuova TV a fronte della per obsolescenza. Il televisore è considerato obsoleto solo se acquistato prima del 22 . Può accedere a questo bonus coloro che pagano il tramite bolletta elettrica o modello F24 e (da dicembre 2020) residenti in Italia ed esenti appunto dal pagamento del canone (secondo l’articolo 1 della legge n.244 del 2007). Il bonus consiste in uno sconto applicato direttamente dal venditore sul prezzo di listino del televisore per un importo pari al (in un importo massimo di 100€). Bonus decoder “ a casa”: l’ultimo incentivo del Bonus TV è appunto questo, accessibile solo a tutti i cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, con pensione fino a 20mila € annui. Con “a casa” si fa riferimento appunto alla possibilità di ricevere il decoder direttamente a domicilio. Questo bonus viene applicato a tutti i dispositivi decoder compatibili con la tecnologia Dvb-T2/Hevc che non superino i 30€ di prezzo di listino.

I primi due bonus (Bonus tv-decoder e rottamazione tv) sono cumulabili ma solo per chi rispetta tutti i requisiti. Il bonus decoder “a casa” non è cumulabile con il primo (bonus tv decoder) ma lo è invece con il secondo (bonus rottamazione tv).

Come richiedere il bonus TV?

La procedura per accedere ai seguenti bonus è facile e lineare, non ti ruberà troppo tempo.

Per attivare il bonus tv-decoder, tutto quello che devi fare è scaricare il seguente modulo, compilarlo con i tuoi dati e presentarlo al rivenditore autorizzato. Quest’ultimo avrà modo di accedere al servizio telematico dell’Agenzia delle entrate per comunicare appunto l’acquisto del prodotto, il suo relativo prezzo e i dati di chi lo acquista. In questo passaggio, l’Agenzia fa sapere al rivenditore se è possibile o no applicare lo sconto del bonus. In caso positivo, il venditore applicherà lo sconto sul prodotto e recupera l’importo come credito di imposta.

per comunicare appunto l’acquisto del prodotto, il suo relativo prezzo e i dati di chi lo acquista. In questo passaggio, l’Agenzia fa sapere al rivenditore se è possibile o no applicare lo sconto del bonus. In caso positivo, il sul prodotto e recupera l’importo come credito di imposta. Per l’attivazione del bonus rottamazione tv , prima di procedere con la rottamazione, bisogna anche in questo caso scaricare e compilare il modulo. Solo dopo è possibile effettuare la rottamazione della propria TV presso i negozi dei rivenditori aderenti all’iniziativa.

all’iniziativa. Infine, per l’attivazione del bonus decoder “a casa” è possibile: chiamare al numero 800 776 883 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18; recarsi al più vicino ufficio postale; accedere al seguente sito e aggiungere i propri dati per attivare il bonus.

Tutti i seguenti incentivi non possono essere attivati da tutti i titolari di canone speciale (servizi pubblici, alberghi, etc).

Altri dettagli in merito al Bonus Tv

Cosa posso acquistare?

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) vi è una lista apposita in cui è si può controllare cosa è possibile acquistare. Perciò, se hai bisogno di una tv o di un decoder in particolare, ti consigliamo di controllare la lista dei prodotti idonei.

Dove è possibile acquistare?

È possibile acquistare una tv o decoder sia presso un rivenditore autorizzato, sia online. In quest’ultimo caso, è necessario informarsi sui rivenditori che aderiscono all’iniziativa e, successivamente, presentare il modulo compilato.

Fonte: https://internet-casa.com/news/bonus-tv-2022-guida/