La nuova postazione a Telti.

Lunedì dalle ore 8 sarà operativa la postazione del 118 nel Comune di Telti. Per il servizio di trasporto pazienti privato per dimissioni ospedaliere visite programmate. Sarà attivo ogni giorno in regime h24.

Il personale dell’associazione Soccorso Sant’Anna interverrà a Telti, Olbia, Monti e nei paesi limitrofi. Il numero per le prenotazioni messo a disposizione dall’associazione è il 328/2858924.



