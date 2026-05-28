Spacciava droga in casa, arrestato un 37enne a Telti

Un ragazzo è stato arrestato a Telti.

Un 37enne di Telti è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della sezione operativa del Reparto territoriale di Olbia con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata eseguita nella giornata di ieri, mercoledì 27 maggio, nel corso di un servizio mirato al contrasto del traffico e consumo di droga nell’abitato teltese.

Nel corso delle attività di controllo, i militari hanno fermato l’uomo all’interno di un esercizio pubblico del paese. Durante la verifica è stata rinvenuta nel portafoglio dell’interessato una dose di cocaina, mentre ulteriori due dosi della stessa sostanza sono state trovate all’interno dello zaino che aveva con sé al momento dell’accertamento.

A seguito del riscontro iniziale, gli operanti hanno proceduto a estendere la perquisizione presso l’abitazione del 37enne. Nell’immobile sono stati rinvenuti oltre 100 grammi di marijuana, circa 40 grammi di cocaina e 8 grammi di hashish. Nel corso delle operazioni sono stati inoltre sequestrati 2 bilancini di precisione e altro materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi destinate alla presunta attività di spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e successivamente accompagnato presso la propria abitazione, dove è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari. La misura è stata adottata in attesa dell’udienza di convalida, secondo quanto disposto dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, che coordina le indagini sull’episodio e sui materiali sequestrati nel corso dell’intervento.

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