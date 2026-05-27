Olbia, in via Vittorio Veneto arrivano nuovi marciapiedi

Nuovi marciapiedi a Olbia.

I marciapiedi vecchi e danneggiati di Corso Vittorio Veneto, a Olbia, ormai saranno soltanto un ricordo. È vicina la data del loro rifacimento, che sarà dal 3 giugno. Lo dice un’ordinanza che prevede il regolamento della viabilità sul tratto stradale compreso tra l’intersezione con via Tre Venezie e i civici 15 e 17, nei pressi della rotonda del Rio Gadduresu.

Il provvedimento, firmato dal dirigente a seguito della richiesta dell’Ufficio Manutenzione Strade, sarà in vigore fino al 30 settembre 2026. Le operazioni si svolgeranno quotidianamente nella fascia oraria compresa tra le 7:30 e le 17:30, ma le restrizioni al traffico rimarranno attive per l’intera giornata.

La viabilità provvisoria.

Nello specifico, la circolazione subirà un restringimento della carreggiata che garantirà comunque la larghezza minima di una corsia di marcia. Nei segmenti di volta in volta interessati dall’avanzamento del cantiere, che procederà isolato per isolato, verrà istituito il senso unico alternato regolato da semafori mobili o da movieri. Contestualmente, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata con rimozione coattiva dei veicoli lungo i tratti di strada occupati dalle lavorazioni e sul lato opposto, con un limite massimo di velocità ridotto a 10 chilometri orari per tutelare la sicurezza di automobilisti e operai. I percorsi pedonali saranno deviati sul lato opposto a quello del cantiere tramite un’apposita segnaletica di preavviso che l’impresa esecutrice installerà quarantotto ore prima dell’avvio delle attività in ogni singola area.

Le modifiche alla viabilità e i potenziali restringimenti con senso unico alternato coinvolgeranno anche le aree di intersezione con il Corso Vittorio Veneto di numerose strade laterali, tra cui via Tre Venezie, via Val D’Aosta, via Friuli, via Venezia Euganea, via Emilia, via Trentino, via Basilicata, via Alto Adige, via Sicilia e via Sardegna. In caso di sovrapposizione con altri cantieri vicini, le ditte dovranno coordinarsi per mantenere fluide le condizioni di traffico. Inoltre, i lavori verranno temporaneamente sospesi in concomitanza con eventuali mercati, manifestazioni civili, religiose o eventi sportivi per garantire la piena percorribilità delle strade interessate. La Polizia Locale e Stradale vigileranno sul rispetto dell’ordinanza, applicando le sanzioni previste dal Codice della Strada in caso di violazione.

Un quartiere che cambia.

Il quartiere San Simplicio sta vedendo una trasformazione, anche dal punto di vista dei marciapiedi. Disastrati da decenni, ora il Comune li sta rifacendo. Cambia anche via San Simplicio che avrà marciapiedi più larghi e viale alberato, così come le vie interne del quartiere che vedranno il rifacimento delle strade.

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