Al via la riqualificazione dell’ex Mattatoio comunale di Telti

La riqualificazione dell’ex Mattatoio comunale di Telti.

L’amministrazione comunale di Telti si prepara a dare il via a un importante progetto di riqualificazione urbana che interesserà l’ex Mattatoio comunale. L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione, è concepita per unire natura, socialità, cultura e innovazione, trasformando l’area in un luogo inclusivo e sostenibile.

Il sindaco Vittorio Pinducciu ha presentato in anteprima i dettagli economici e le tempistiche dell’intervento, che punta a restituire ai cittadini un’area oggi in parte trascurata. Il progetto è stato strutturato in due fasi distinte per motivi legati all’ottenimento dei contributi.

“A breve inizieranno i lavori del nuovo parco urbano. Entro i primi di novembre partirà il lotto numero 1, per un importo di circa 600.000 euro“, ha illustrato il sindaco Pinducciu.

I lavori sono già stati aggiudicati e la spesa complessiva stimata per l’intera riqualificazione ammonta a 1,2 milioni di euro.

Al termine dei lavori, Telti potrà godere di un nuovo spazio che mira a valorizzare l’ambiente e migliorare la qualità della vita comunitaria. “Al termine potremo finalmente godere di uno spazio che restituirà decoro e bellezza a un’area di pregio ambientale – ha concluso il sindaco -. Questa trasformazione non è solo un intervento estetico, ma un investimento sul benessere collettivo, sull’inclusione e sulla tutela dell’ambiente“. L’iniziativa promette di essere un tassello fondamentale per la valorizzazione del tessuto urbano e ambientale del comune.

