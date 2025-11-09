Nuovi orari per il Compendio Garibaldino di Caprera, cosa sapere

I nuovi orari al Compendio Garibaldino di Caprera.

A partire da oggi, cambiano gli orari di apertura del Compendio Garibaldino di Caprera, rendendo la visita ai musei dedicati all’Eroe dei Due Mondi ancora più agevole per il pubblico. La comunicazione di servizio diffusa dal Compendio annuncia che i nuovi orari di apertura saranno dalle 10:30 alle 18:30. È importante notare che l’ultimo ingresso consentito è fissato alle 17:30, offrendo così ai visitatori un’ora intera per esplorare le storiche sale e gli ambienti dove Giuseppe Garibaldi visse i suoi ultimi anni.

L’annuncio sottolinea come questo sia un periodo particolarmente tranquillo e piacevole per esplorare le collezioni e la suggestiva cornice dell’Isola di Caprera. Le condizioni climatiche più miti e la minore affluenza rispetto all’alta stagione estiva rendono l’esperienza culturale più intima e rilassante.

Il Compendio, che include la storica Casa Bianca di Garibaldi e il Memoriale Garibaldi, è un sito di fondamentale importanza per la storia italiana e rappresenta una delle principali attrazioni culturali della Sardegna. L’estensione degli orari è un segnale positivo da parte della gestione dei Musei Garibaldini, che mira a valorizzare ulteriormente questo patrimonio storico-culturale nell’incantevole scenario dell’Isola di Caprera.

