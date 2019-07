Abbanoa invia l’autobotte a Tempio.

Arrivano le autobotti a Tempio. A partire da oggi e in funzione sulle 24 ore, fino al rientro in norma dei valori di conformità dell’acqua immessa in distribuzione, Abbanoa ha inviato il sistema di cisterna per l’approvvigionamento dell’acqua potabile.

L’autobotte è posizionata in via Tobagi, all’incrocio con via Limbara. Il vicesindaco Gianni Addis ha emanato, infatti, il divieto di utilizzare, in alcuni rioni, a scopo alimentari, l’acqua distribuita tramite la rete idrica.

I rioni sottoposti al divieto sono: Rione Murino, Rione Mantelli, viale Don Sturzo e relative traverse, via Limbara e relative traverse, via Togliatti e relative traverse e località Sedda.

(Visited 87 times, 87 visits today)