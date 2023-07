L’incidente per un’ambulanza di Tempio Pausania.

Ieri sera si è verificato un incidente frontale sulla strada alla periferia di Tempio Pausania, con un totale di 4 persone ferite. Tuttavia, il numero di feriti è salito a 7 a causa di un secondo incidente avvenuto al termine dei soccorsi, in cui un’auto ha colpito un’ambulanza.

Grave un ragazzo di 26 anni.

Le ambulanze sono state tempestivamente dispiegate per intervenire sulla scena dell’incidente frontale a Tempio Pausania. Tra i feriti trasportati vi era una persona gravemente colpita, che è stata portata a bordo dell’ambulanza della Protezione Civile Lungoni con personale infermieristico. Il paziente presentava un trauma cranico, sospetto pneumotorace, escoriazioni e dolore all’addome.

L’incidente tra un’auto e l’ambulanza.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche un’ambulanza di base da Luogosanto e la Croce Verde. Quest’ultimo mezzo sanitario, con a bordo un ragazzo di 26 anni, ha avuto un altro incidente mentre si dirigeva verso l’ospedale. L’ambulanza ha impattato contro un’auto che stava viaggiando a velocità elevata. Fortunatamente, i membri del personale dell’ambulanza sono rimasti illesi, ma per precauzione sono stati comunque accompagnati in ospedale per esami approfonditi. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui