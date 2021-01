La situazione coronavirus a Tempio.

Sono 53 le persone positive al coronavirus a Tempio, mentre i soggetti posti in quarantena in quanto entrati in contatto stretto con positivi, sono attualmente 21.

Questi sono i dati aggiornati presenti nella piattaforma a disposizione dei sindaci, attivata qualche giorno fa dalla Regione Sardegna e dove i Servizi di Igiene Pubblica inseriscono le informazioni non appena ricevono i dati dal laboratorio che processa i tamponi.

“Il nuovo sistema di informazione ai Comuni – ha commentato il sindaco Gianni Addis – sta funzionando regolarmente e consente ai sindaci di essere costantemente informati, di apprestare le attività di propria competenza (informazione alla cittadinanza, attivazione protocollo rifiuti, controllo sulle quarantene, ecc.) e di dare le notizie in tempo reale. Vi esorto, come sempre, ad essere estremamente prudenti, a rispettare i divieti e a osservare sempre tutte le misure di sicurezza, prime fra tutte il distanziamento interpersonale, l’uso delle mascherina e l’igienizzazione frequente delle mani, nonché a ridurre allo stretto necessario gli spostamenti anche quando consentiti dalle regole”.

