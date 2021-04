Potrebbero esserci nuovi casi di variante inglese a Tempio.

Nuovi casi di coronavirus a Tempio nell’asilo nido comunale di via Giovanni XXIII, sia tra i bambini che tra le operatrici. Alcuni di essi, inoltre, “parrebbero positivi alla variante inglese“, ha chiarito il sindaco Gianni Addis.

Il primo cittadino quindi ha adottato un’ordinanza di chiusura temporanea dell’asilo nido comunale fino a data da stabilirsi. “Dobbiamo, infatti, attendere che l’Ufficio di Igiene pubblica sottoponga a tampone anche diverse operatrici che al momento sono in quarantena per poter fare una valutazione precisa della reale portata dei contagi e gestire nella massima sicurezza la situazione, onde prevenire il più possibile rischi di trasmissione del virus. Come abbiamo già in altre occasioni evidenziato, la presenza della variante inglese comporta l’adozione di misure ancora più stringenti e di massima cautela“.

“Dopo i casi di contagio avvenuti al Liceo Classico Dettori, questa notizia desta ulteriore preoccupazione. Non conosciamo molto delle varianti del virus, ma sappiamo che il contagio e la diffusione sono più rapidi e colpiscono di più i giovani”, conclude il sindaco Addis.

