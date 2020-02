I candidati sindaco di Tempio.

Si scaldano i motori per le prossime elezioni comunali di Tempio che si terranno verosimilmente a fine maggio 2020. Il primo a farsi avanti è stato Vittorio Masu. Ex consigliere provinciale PD, sostenuto dalle due attuali consiglieri comunali Alessandra Amic e Daniela Lattuneddu in un progetto che, come dichiarato dallo stesso Masu, intende anteporre Tempio e il suo futuro alle legittime opposte posizioni politiche e alle divisioni partitiche.

Sull’altro campo, durante l’intitolazione del centro di aggregazione sociale alla consigliera comunale Angela Masu, l’assessore regionale Andrea Bianchereddu ha ufficializzato la candidatura a sindaco per la coalizione di centrodestra dell’attuale vicesindaco Gianni Addis, facendo cadere nel vuoto le voci di una possibile candidatura di Anna Paola Aisoni. La campagna elettorale, quindi, già iniziata, ma non è escluso che la rosa di candidati si ampli nei prossimi mesi.

