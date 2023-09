Il concerto Chorus in Corde Ensemble si terrà il 25 settembre.

A Tempio Pausania andrà in scena “Chorus in Corde ensemble”, un concerto di voci liriche che rende omaggio ai cori della musica, dall’opera, passando per il musical al sacro. Si incontrano musica e formazione, ma anche la fede e la bellezza, in occasione dell’appuntamento di lunedì 25 settembre promosso dall’Accademia musicale Bernardo De Muro e dall’Istituto Euromediterraneo.

Evento in programma alle ore 19 nella sala convegni dell’Istituto di formazione in viale Don Sturzo 41. Serata nel segno dell’incontro tra fede e bellezza: “Chorus in Corde ensemble” si inserisce nel programma itinerante del Festival Bernardo De Muro, che dallo scorso luglio sta portando diverse espressioni musicali in giro per la Gallura, e rappresenta anche l’evento inaugurale dell’anno accademico dell’Istituto Euromediterraneo. Le due realtà hanno collaborato alla realizzazione di quella che si appresta a essere la prima di tante iniziative in sodalizio.

L’istituto Euromediterraneo di Tempio-Ampurias, diretto da Don Giorgio Diana, parroco di Stella Maris, e l’Accademia musicale Bernardo De Muro, che conta sulla direzione artistica del maestro Fabrizio Ruggero, puntano infatti a rafforzare il proprio ruolo di enti culturali attraverso una collaborazione strategica che si tradurrà nel prossimo futuro nella firma di un protocollo d’intesa. Uniti per sostenere e rafforzare i percorsi di dialogo, formazione e crescita interculturale e interreligiosa all’interno dei confini euromediterranei.

Il concerto di lunedì 25 settembre a Tempio, “Chorus in Corde ensemble”, mette insieme tante voci della lirica in un repertorio eterogeneo. Tanto da affiancare cori d’opera a momenti di musical e cori sacri. L’ensemble sarà accompagnato dal pianoforte di Francesca Pittau. Dirige il maestro Filippo Gianfriddo.

