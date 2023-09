WebROCH e il suo nuovo palinsesto.

La squadra di Webroch è pronta per rimettersi in gioco con riconferme, nuove voci, nuovo entusiasmo e nuove idee. Il team e i format, coordinati e curati da Maria Pintore, giornalista radiofonica e web radio expert del Community Hub, sono affidati alle voci già collaudate della scorsa stagione e alle new entry frutto del secondo corso di formazione tenuto in primavera.

“Vincent tutti i colori dell’Arte” riparte per una nuova stagione, la quarta della sua storia, accettando ancora una volta la sfida del Web. Sarà una stagione intensa quella che prenderà il via il prossimo 22 settembre alle ore 17:00. Daniela Cittadini, impegnata nella direzione artistica del format, ha stilato un calendario d’incontri, originali, diversi, ma soprattutto interessanti e formativi. Si comincerà con Luca Tramatzu, classe 1980, stand up comedian.

La stand-up comedy è una forma di spettacolo in cui un comico si esibisce “in piedi” davanti a un pubblico, rivolgendosi direttamente a esso. Ogni settimana si alterneranno nomi del mondo dell’arte da Gianfranco Tuzzolino, architetto e rettore dell’Università di Palermo, a Giuseppe Barilaro, giovane promettente pittore del panorama contemporaneo con attiva una galleria a Miami. In programma anche l’incontro con Salvatore Delogu, eclettico artista sardo e originale scultore, e con Donatella Ceria, poliedrica artista piemontese residente in Gallura.

Anche per questa nuova stagione ad accompagnare le interviste curate da Maria Pintore saranno le musiche originali di Mauro Mibelli. Ci sarà “Palkoss”, lo spazio dedicato alla musica, anche dal vivo, curato da Antonello Cosseddu, primo ospite Simone Piu.

Barbara Curreli nel corso dell’estate ha invitato gli ascoltatori agli eventi più interessanti della stagione, con lo spazio “Gli eventi di Barby”. Anche per la stagione autunnale continuerà ad incuriosire gli ascoltatori con cinque appuntamenti nel corso della giornata.

Matteo Valdes avrà il compito di raccontare lo sport alla radio: ospiti, aggiornamenti su tutte le discipline sportive e resoconti finali troveranno la giusta collocazione in “La mano de Dios”. Ci sarà spazio anche per i viaggi, dove il team WebROCH vi condurrà verso mete lontane, attraverso le “Scoordinate di Bordo”.

Torneranno Daniela Serra e Elisa Mantovani con lo spazio “Liberalamente”, programma che durante la scorsa stagione ha saputo attualizzare e sdoganare da preconcetti diversi termini di uso comune.

Eva Langrova e Natacha Tawadros condurranno la nuova edizione di “Community”, lo spazio che accoglie le comunità straniere che hanno scelto Olbia e la Gallura come luogo ideale in cui vivere. Lo scorso anno il programma ha avuto ascolti anche dall’estero.

Ilaria Del Giudice si occuperà dell’”Almanacco quotidiano”, aggiornando gli ascoltatori su fatti e persone di ieri. Michele Angioy incontrerà autori all’interno della sua rubrica settimanale “A tutto volume”.

“Raccontami di te”, il programma che incontra persone normali dalle vite speciali, sarà condotto da Maria Pintore e per la prima puntata incontrerà la doppia vita di Giampaolo Frulio/Barceloneta.

Fra le novità della stagione ci saranno cinque appuntamenti con le notizie e interessanti collaborazioni con case discografiche e produttori. Nel corso dell’anno sono previsti dibattiti in occasione di giornate speciali e approfondimenti su tematiche sociali. Per ascoltare WebROCH è sufficiente andare sul sito www.olbiacommunityhub.it e cliccare su play.

