Tre videopoker irregolari in un bar, titolare multato per quasi 70mila euro

Il controllo della Guardia di finanza.

Le Fiamme gialle della compagnia di Cagliari, nell’ambito delle attività di contrasto alla diffusione di giochi e scommesse illegali, hanno effettuato nei giorni scorsi un controlli nei confronti un bar a Cagliari.

Nel locale i finanzieri hanno riscontrato la presenza videopoker non conformi alla normativa vigente.

E’ stato accertato che tre videogiochi, seppur collegati alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato come previsto dalla normativa vigente, di fatto consentivano l’accesso “in parallelo” anche ad altre piattaforme di gioco o di scommesse on line non autorizzate e al di fuori di qualsiasi controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria e, quindi, in completa evasione delle imposte sui giochi.

I videopoker sono stati sottoposti a sequestro e al titolare dell’esercizio sono state irrogate sanzioni amministrative pari nel complesso a 67mila euro.

