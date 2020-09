Lo ha comunicato il vice sindaco Gianni Addis.

Salgono a quattro i casi di positività al coronavirus registrati a Tempio Pausania. A Darne notizia è il vice sindaco Gianni Addis che ha ricevuto la comunicazione dall’ufficio igiene pubblica del dipartimento della prevenzione. Sono già stati attivati i protocolli previsti in questi casi.

La persona risultata positiva al tampone è già in isolamento domiciliare e i contatti diretti sono stati tutti già posti in quarantena. “È indispensabile non creare alcun tipo di allarmismo, dal momento che tutti i casi ed i loro eventuali contatti, sono sotto controllo da parte dell’Azienda Sanitaria. Desidero tuttavia raccomandare ancora una volta estrema prudenza e l’osservanza scrupolosa delle disposizioni di sicurezza anticovid. Anche per questo nuovo caso attendiamo la conferma ufficiale dell’Ats Sardegna“, ha commentato il vice sindaco Addis.

