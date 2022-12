La rabbia dei residenti di Tempio.

Protestano i residenti di corso Matteotti a Tempio Pausania. La sera la strada rimane al buio, provocando lo sconcerto dei passanti, che chiedono maggiore attenzione. Soprattutto ora, a distanza di pochi giorni dal Natale.

“È vergognoso che a due settimane dal Natale una delle vie più importanti di Tempio, come corso Matteotti, restino al buio – afferma un residente -. Dalle 18 in poi non si vede più niente. Le uniche luci sono quelle dei negozi o abitazioni. Chiediamo maggior attenzione“.

