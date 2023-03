Apre l’ex carcere “La Rotunda” per le giornate Fai.

Per le Giornate del Fai in Gallura riapre l’ex carcere di Tempio La Rotunda. Il luogo, uno dei simboli della città, dismesso solo nel 2012, ha deciso di essere al centro dell’evento che si terrà sabato e domenica. La struttura aveva aperto nel 1847 ed è caratterizzata da una pianta circolare.

A progettarla fu l’ingegnere Paolo Duce in servizio al Genio Civile di Sassari. La decisione di realizzare la casa penitenziaria fu presa nel 1841, quando la città gallurese fu eletta sede centrale per le carceri del Regno. Dato che le vecchie prigioni baronali erano in condizioni ormai fatiscenti, si decise di costruire la nuova struttura poco distante dal centro abitato. L’impresa fu assegnata alla ditta del signor Vittorio Fogu, la cui costruzione iniziò nel 1843 e si concluse entro lo stesso anno.

Nel mese di aprile del 1847, la struttura fu completamente ultimata e iniziò ad essere utilizzata con il trasferimento di 55 detenuti dal vecchio Carcere Baronale (attualmente Museo Faber). “È evidente l’isolamento e la reclusione nelle sue forme più rigide. Gli spazi siano stati concepiti in funzione fortemente oppressiva: il meccanismo circolare dominante, tipico delle strutture militari, poteva provocare un forte senso di straniamento”, si legge nel sito del Fai.

Non capita tutti i giorni di visitare un carcere e le Giornate Fai offrono questa opportunità sabato, dalle 10 alle 17:30 e domenica, negli stessi orari (ultimo ingresso alle 17). L’ex carcere è stato candidato tra i luoghi del cuore 2022 ed è stato aperto in Giornate FAI una decina di anni fa, poco dopo la dismissione come struttura carceraria nel 2012. Il percorso inizierà dall’ingresso principale di via A. Pacinotti. All’interno è presente storia, architettura e curiosità ad opera di artigiani locali della bottega del fabbro Francesco Manconi.

