Loiri in prima linea contro la violenza: un convegno di sensibilizzazione

Un incontro contro la violenza.

Il comune di Loiri Porto San Paolo investe ancora in progetti contro la violenza, per le pari opportunità, della discriminazione, alla lotta alla violenza, al bullismo e cyberbullismo. L’assessorato alle Politiche Sociali Giovanili e Pubblica Istruzione ha deciso di mirare all’attività di sensibilizzazione promossa sul territorio ed in particolare nelle scuole.

Il prossimo appuntamento, rivolto tutta la cittadinanza è fissato per lunedì 27 marzo dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso l’aula consiliare del comune di Loiri, in via Dante 28. Il convegno dal titolo “Complessità della Violenza nelle relazioni, prevenzione e contrasto” è a cura dal CIPM Sardegna (Centro Italiano per la Promozione della Mediazione e la giustizia riparativa). Sarà tenuto dalla dottoressa Susanna Murru e dal dottor Francesco Pisano e interverranno il sindaco Francesco Lai, l’assessore alle politiche sociali Francesca Asole e il settore dei servizi sociali. L’incontro verterà sulle tematiche di riconoscimento della violenza e del contrasto, soprattutto quella contro le donne e i minori.

Il convegno arriva a coronamento del Progetto “InDifferenza”, che ha preso avvio in alcune classi dell’ Istituto Comprensivo di Loiri Porto San Paolo lo scorso anno scolastico e che a breve interesserà tutte le classi di ogni ordine e grado. Il progetto ha la funzione di permettere ai ragazzi di sviluppare attività critiche quali autostima, comunicazione efficace, empatia, capacità decisionale, problem solving affinché possano acquisire consapevolezza delle proprie emozioni e insegni loro a riconoscerle e a reagire a potenziali situazioni di pericolo attraverso la scelta della strategia migliore.

L’istituto comprensivo di Loiri Porto San Paolo è protagonista di tanti progetti portati avanti con la consapevolezza che le istituzioni scolastiche rappresentano il vettore indispensabile imparare a riconoscere e contrastare il fenomeno della violenza con l’ausilio di nuovi strumenti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui