Rifatta l’opera che ha dato colore a Tempio.

La via Roma e il corso Matteotti di Tempio Pausania tornano a colori. Si è rinnovata la manifestazione più attesa della città, quella del lastricor, un’opera d’arte che da anni dà colore al suo centro storico. Numerosi bambini e grandi, con l’associazione Color Art, si sono armati di secchielli e pennelli per dare colore al granito della strada.

L’opera urbana che ha reso Tempio famosa è stata nuovamente realizzata con colori naturali e biodegradabili e fanno contrasto con il granito dei palazzi. Un evento atteso che parte dal 2015, quando per la prima volta la “città di pietra” ha cambiato aspetto. Negli anni l’opera ha assistito alcuni cambiamenti, poiché nelle prime edizioni veniva realizzata attraverso dei gessetti colorati fissati con la lacca, che negli ultimi anni hanno lasciato spazio a materiali totalmente naturali e biodegradabili. Per questo motivo la manifestazione si rinnova di anno in anno, diventata ormai uno degli eventi più attesi della città della Gallura.