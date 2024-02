Maltempo in Gallura, rinviato l’evento del Carnevale di Tempio

L’evento del Carnevale di Tempio rinviato a data da destinarsi.

Anche in Gallura ci sarà un sabato all’insegna del maltempo. A causa delle condizioni atmosferiche, un evento del Carnevale di Tempio è stato rinviato a data da destinarsi. Sulla Gallura è prevista pioggia, sia al mattino che il pomeriggio, per questo si è deciso di far saltate l’evento di sabato 10.

Domani 10 febbraio era prevista la Soap box race per le strade di Tempio, ma purtroppo le condizioni meteorologiche non permettono lo svolgimento della manifestazione. Nelle prossime ore sarà comunicata la data dell’evento previsto dal cartellone de Lu Carrasciali Timpiesu.

