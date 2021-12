Arriva il trenino a Tempio.

Un trenino per animare le feste natalizie a Tempio. L’evento, promosso dall’amministrazione comunale, animerà il Natale per le vie cittadine.

L’inaugurazione del “Trenino Christmas Tour” avverrà il 7 dicembre dalle 16 e 30 alle 19 e 30. L’evento è stato inserito all’interno del programma natalizio. E’ una manifestazione pensata per i più piccoli, che sarà attiva nei giorni 8, 11, 12,18, 19, 24, 26 dicembre 2021 e il 6 gennaio 2022 e partirà da piazza XXV Aprile, dalle ore 16 e 30 alle 19 e 30.

Non sarà l’unico evento che il Comune ha deciso di realizzare per far sentire la magia del Natale ai più piccoli. Dai concerti ai mercatini, sarà infatti un ricco programma, che durerà fino all’Epifania.