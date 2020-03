Le consegne a domicilio a Tempio.

Anche Tempio si attrezza per le consegne della spesa a domicilio. A effettuarle sono due catene di market, le panetterie e un negozio di frutta e verdura. Si mobilita anche la Protezione Civile per la consegna a domicilio dei farmaci dalle tre farmacie cittadine e dei pasti preparati dalla Caritas per le famiglie in difficoltà.

Per i cittadini sarà possibile ordinare la spesa a domicilio dalle due locali catene di market, Market Marcello e AD – Alimentari Decandia. Le due catene hanno sempre offerto il servizio e continueranno a offrirlo in questo momento di emergenza da tutti i loro punti vendita.

Sarà possibile effettuare ordini a domicilio anche da tutti i punti vendita delle panetterie Manconi. Anche le panetterie Cossu continueranno a offrire il servizio a domicilio. Anche la frutta e verdura IdeaFrutta, di via Ferracciu continuerà a offrire il servizio di consegna a domicilio nei Comuni di Tempio, Luras, Calangianus e Aggius. I punti vendite delle catene della grande distribuzione – Conad, Eurospin, Lidl e Crai – non potranno attivare il servizio di spesa a domicilio.

