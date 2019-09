Le zone interessate.

Continuano gli interventi e i lavori di sistemazione delle strade comunali e dei marciapiedi. Sono stati completati nei giorni scorsi i lavori di asfaltatura di diverse vie che avevano la necessità di un intervento. A darne notizia l’assessore Francesco Quargnenti che secondo un preciso programma sta gradualmente intervenendo per sistemare la viabilità cittadina.

“Prosegue l’operazione asfalto con i lavori di manutenzione della rete viaria cittadina che non venivano svolti in maniera così estesa e decisiva da molto tempo” sottolinea l’Assessore Quargnenti “ Dopo l’investimento di 400.000 euro con gli interventi che hanno interessato le entrate principali della città e le zone a traffico veicolare e pedonale di forte intensità stiamo proseguendo con la mappa dei lavori. Siamo riusciti a ricomprendere altri importanti interventi possibili grazie alle risorse risparmiate”.

La città attendeva questi nuovi interventi che sono stati conclusi e che riguardano Via San Giovanni Bosco, Via Santa Caterina, Via Quarto, Via Udine, Via Salerno, Via Lucania e alcuni tratti della circonvallazione per risorse pari a circa 100.000. Ancora in corso invece i lavori di rifacimento e messa a norma con l’abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi in Via Settembrini. “ Siamo soddisfatti” sottolinea l’assessore Quargnenti “ Stiamo raggiungendo gli obiettivi che ci eravamo prefissati”

