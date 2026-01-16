Ordine dei commercialisti di Tempio: Marco Decandia è il nuovo presidente

Marco Decandia eletto nuovo presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Tempio.

Marco Decandia è il nuovo presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale di Tempio. L’elezione è avvenuta al termine delle consultazioni, che si sono svolte il 15 e 16 gennaio e hanno portato al rinnovo del Consiglio.

A seguito della netta vittoria elettorale con oltre il 76% dei voti, la lista guidata da Decandia assume la guida dell’ente, succedendo ufficialmente al presidente uscente Domenico Sotgiu Si tratta di un risultato storico. Insieme al presidente sono stati eletti anche i nuovi consiglieri. Sono Roberto Addis, Pier Luigi Caria, Giovanni Nicola Dettori, Gianni Orecchioni, Roberta Pinna, Antonello Satta, Gabriela Savigni e Simona Scanu.

Il nuovo consiglio resterà in carica per il mandato 2026-2030. ”Il nostro impegno sarà quello di tutelare i professionisti iscritti, valorizzandone il ruolo nel territorio attraverso la formazione continua, la diffusione della cultura della legalità e il rafforzamento dei rapporti istituzionali -, ha dichiarato Marco Decandia -. Ringrazio il Presidente uscente, Domenico Sotgiu, e tutto il suo consiglio per il lavoro svolto, ma anche tutte le colleghe e i colleghi iscritti che con il loro voto ci hanno dato piena fiducia”.

