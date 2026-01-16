Alle Poste di Olbia e Arzachena il libro dei francobolli

Alle Poste di Olbia e Arzachena disponibile il libro dei francobolli.

È disponibile anche a Olbia e Arzachena, nei due uffici postali con sportello filatelico di via Acquedotto a Olbia e viale Costa Smeralda ad Arzachena “Il Libro dei Francobolli 2025”, la raccolta delle 135 carte valori postali emesse nel corso dell’anno dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e relazionate da un testo che illustra il tema e le motivazioni dell’emissione.

Il Libro, disponibile oltre che in tutti gli uffici postali con sportello filatelico, anche negli Spazio Filatelia del territorio nazionale e online sul sito filatelia.poste.it, non è solo la raccolta dei francobolli emessi in 365 giorni, ma è soprattutto il racconto dell’Italia attraverso i francobolli stessi che celebrano eroi, tesori, patrimoni culturali e il sistema produttivo, che tutti insieme rappresentano il nostro Paese come un’affascinante storia di eccellenza.

Molte le emissioni di grande successo nel 2025, e in particolare una dedicata a “Le Eccellenze dello spettacolo”, con il francobollo di Nanni Loy, emesso lo scorso 23 ottobre in 250.025 esemplari, con l’immagine che raffigura un ritratto del regista, sceneggiatore e autore di programmi televisivi innovativi che ha saputo raccontare, con uno stile originale che mescola umorismo e dramma, l’Italia del Novecento. Sullo sfondo, si stagliano un cono di luce e una cinepresa, elementi grafici rappresentativi del cinema e della televisione.

All’interno del Libro dei Francobolli 2025, grande evidenza anche per le emissioni che hanno riscosso notevole interesse nel corso dell’anno come ad esempio i francobolli commemorativi dedicati a Michelangelo Buonarroti e Giovanni Spadolini; quelli dedicati alle imprese italiane tra “le Eccellenze del sistema produttivo e del made in Italy” come Thun, Dulcop, Fendi, Fabbri, Talarico, Loacker e Molinari e quello che celebra la squadra vincitrice del Campionato di Calcio di Serie A, un omaggio a una delle passioni sportive più amate dagli italiani.

