Arrestato dalla polizia un 52enne a Tempio.

Per sfuggire ai controlli della polizia stradale sulla salute dei bovini che trasportava su un camion, un 52enne ha tentato prima a darsi la fuga, poi ad aggredire gli agenti della polizia. È successo a Tempio, durante un servizio specifico volto alla verifica del trasporto animali, una pattuglia della polizia stradale.

Gli agenti hanno fermato l’autocarro diretto verso la città della Gallura e quando hanno informato il conducente che sul posto, sarebbe giunto il veterinario di turno per valutare il benessere dei bovini trasportati, ha ripreso repentinamente la marcia, dandosi alla fuga in direzione di Sant’Antonio di Gallura.

La pattuglia, raggiunto il veicolo, è stata speronata sulla parte posteriore dell’auto ma i poliziotti hanno bloccato l’autocarro in sicurezza. Sceso dall’autocarro, l’autotrasportatore ha aggredito gli agenti ingaggiando con loro una breve colluttazione. Ora il 52enne, residente della zona, è stato tratto in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

