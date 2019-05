L’intervento di recupero del compendio di Rinaggiu.

Un sistema parco flessibile, inclusivo e accessibile a tutti con percorsi sensoriali e percorsi natura. Un luogo dove poter praticare sport ma dedicarsi anche ad attività ricreative e creative. Questo sarà il Compendio di Rinaggiu a Tempio.

Gli interventi del primo lotto, individuati dopo una fase complessa che ha portato alla definizione di obiettivi e di priorità, riguarderanno in particolare 3 aspetti.

La creazione di un parco inclusivo (adeguamento infrastrutturale e funzionale delle strutture all’aperto presenti per la creazione di percorsi accessibili e sensoriali, adatti anche a persone diversamente abili).

L’adeguamento dei campi sportivi esistenti, acquisto e posa in opera di attrezzature specifiche per le attività sportive per soggetti diversamente abili; creazione di un percorso natura inclusivo intorno all’area adeguato alla fruizione di soggetti diversamente abili.

L’adeguamento, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza della struttura Centro Benessere, da destinare alla realizzazione di laboratori inclusivi (attività sportive, ricreative e creative) prevedendo l’utilizzo sia delle strutture coperte sia delle aree esterne, anche in connessione con le risorse presenti nel contesto territoriale (teatro, laboratori del carnevale, officina dei ragazzi, eccetera).

Oltre 3 milioni di euro saranno destinati alla realizzazione di questo primo lotto funzionale degli interventi. Il team di professionisti incaricato si è subito messo a disposizione dell’Unione dei Comuni Alta Gallura – attraverso la figura del direttore dell’Ente individuato quale referente tecnico del progetto Jeanne Francine Murgia – e del Comune di Tempio Pausania per la redazione del progetto, dopo una attenta fase di animazione territoriale e di partecipazione da parte dei cosiddetti portatori d’interesse per la buona riuscita del progetto.

