Rio della Casa di Carta a Tempio.

Ieri Miguel Herran, il Rio della famosissima serie TV La Casa di Carta, si trovava a Tempio per una pizza. In vacanza in Costa Smeralda, il 24enne spagnolo ha raggiunto Tempio in moto in compagnia di altri tre ragazzi con i quali si è fermato in città per cenare.

La notizia si è subito diffusa e in breve tempo una folla di giovani ha invaso Largo De Gasperi di fronte alla Pizzeria La Fonte osservando l’attore che si trovava sulla terrazza della pizzeria. All’uscita dal locale l’attore ha evitato le foto con i fan, forse anche per il numero veramente alto di persone che lo attendevano.

