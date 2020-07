L’attore Rio della serie tv La Casa di Carta in vacanza in Costa Smeralda

L’attore è in vacanza in Costa Smeralda.

Si chiama Miguel Herrán, ma da tutti è conosciuto come “Rio”, uno dei principali protagonisti della serie TV La Casa di Carta. Nel 2018 Herrán entra a far parte anche del cast di un’altra serie tv di Netflix, Élite. l In questi giorni, dopo essere stato anche in Versilia, l’attore sta passando le vacanze in Costa Smeralda.

Con gli amici, ieri sera si trovava al Phi Beach per una cena mentre oggi pomeriggio si è concesso una gita in gommone nelle acque della Gallura in attesa di iniziare il lavoro per la quinta stagione de La Casa de Papel.

