Lo screening per gli studenti di Tempio Pausania.

E’ partito stamattina a Tempio Pausania, con grande riscontro di presenze, l’atteso screening riservato agli studenti delle scuole.

Già nella prima ora sono stati effettuati oltre 250 tamponi. Le operazioni si stanno svolgendo nell’area della Pischinaccia, in assoluta sicurezza. Le attività di queste due giornate dedicate ai tamponi per le scuole sono coordinate dall’assessore Francesco Quargnenti e vedono in prima linea il personale del Servizio di Igiene Pubblica e l’instancabile personale della locale Protezione civile Alta Gallura, unitamente alle Guardie zoofile di Tempio.