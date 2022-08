La morte di Antonio Masoni a Tempio

Si è spento Antonio Masoni, noto giornalista di Tempio. Era malato da diverso tempo, ma nel suo fare informazione c’è sempre stato un occhio di riguardo per la tutela dei più deboli e per la “sanità malata o mancante“, come spesso lui la definiva. Con dei colleghi di diverse testate ha sempre condiviso la passione per raccontare la verità, soprattutto quando si trattava di denunciare le mancanze dell’ospedale di Tempio e l’indifferenza o la presa di posizione di alcuni politici. Ha fatto parte anche del comitato “Abali basta” sempre in difesa del Dettori. Negli anni ha collaborato con diverse emittenti locali, come 5 Stelle Sardegna e Radio Tele Gallura. Da qualche anno, scriveva nel portale Galluranews, da lui stesso fondato.

All’inizio della sua carriera aveva collaborato anche con Canale48. I responsabili del canale gli hanno tributato un saluto appena hanno saputo della sua scomparsa. “Ci stringiamo attorno alla famiglia di Antonio Masoni, nostro collaboratore nei primi anni di web tv, per la sua scomparsa. Antonio, fondatore di un suo blog personale, è stato da sempre attento e vicino soprattutto al tema della sanità gallurese e dell’ospedale Dettori di Tempio. Negli anni dove è stato nostro collaboratore, si è occupato di politica con interviste e dibattiti in studio e in giro per i paesi locali. Siamo addolorati e ci uniamo al dolore della famiglia. Ciao Antò“.