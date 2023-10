Tempio celebra i 100 anni dalla nascita di Don Milani

Le celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di don Milani a Tempio.

Sarà presente anche il neo vescovo della diocesi di Tempio Ampurias, mons. Roberto Fornaciari, al convegno “Don Milani. A 100 anni dalla nascita: quale eredità?”. L’evento, in programma martedì 24 ottobre, alle 18.30, presso l’aula Poupard dell’istituto euromediterraneo di Tempio Pausania, vedrà impegnato come relatore mons. Giovanni Paccosi, vescovo della diocesi di San Miniato e uno dei maggiori studiosi in Italia del prete di Barbiana.

Un anniversario importante, i 100 anni dalla nascita di don Lorenzo Milani, che sarà l’occasione per ricordarne l’eredità morale, pedagogica e didattica fondata sull’idea che la scuola debba essere il luogo di sviluppo dell’intelligenza in tutte le sue forme. Il suo messaggio, concretizzatosi nella scuola di Barbiana, appare estremamente attuale. «In tempi di emergenza educativa – avvertono gli organizzatori – oggi, più che mai, si sente la necessità di una scuola aperta, pensiero che si manifesta con la parola “inclusione”, principio cardine di tutti i programmi nazionali delle scuole contemporanee».

Attraverso questo primo incontro, l’istituto euromediterraneo intende portare l’attenzione dell’intera comunità sulla responsabilità educativa di cui siamo investiti se desideriamo accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita.

