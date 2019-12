Appuntamento per domani 13 dicembre.

Si terrà domani venerdì 13 dicembre dalle ore 17 la cerimonia di intitolazione del Palazzetto dello Sport al Professor Tino Carta, una figura di spicco nel mondo dello sport in Sardegna, in particolare in quello calcistico.

Conosciutissimo e stimatissimo, non solo a Tempio Pausania dove è stato anche consigliere comunale di minoranza dal 1995 al 1999 quando era sindaco Tonino Dibeltulu e assessore della Comunita Montana negli stessi anni, per le sue doti umane, per la grande generosità e per il suo inesauribile amore per lo sport, è scomparso prematuramente all’età di 59 anni.

Insegnante di Educazione fisica noto e apprezzato nelle scuole superiori di Tempio Pausania, ex giocatore e allenatore di pallone, è stato anche presidente del Comitato provinciale della Gallura per il settore giovanile e scolastico presso la Figc Lega Nazionale Dilettanti . Un ruolo che ha ricoperto con estrema passione. Quando è mancato lavorava al Provveditorato e ricopriva anche l’incarico di vicepresidente vicario del comitato regionale della Federcalcio.

Seguirà una mostra fotografica curata da Vittorio Ruggero e una manifestazione sportiva cui parteciperanno rappresentanze di giovani atleti di diverse discipline della città.

