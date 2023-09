Tempio Pausania, la serata finale di Cinemadamare: 14 film proiettati

L’ultimo appuntamento di Cinemadamare.

Cinemadamare, il più grande raduno di giovani cineasti internazionali al mondo approda, per il quinto anno, a Tempio Pausania grazie al supporto del Comune di Tempio Pausania. Saranno 14 i cortometraggi che verranno proiettati domenica 3 settembre 2023 a partre dalle ore 21.00 nella suggestiva Piazza S. Pietro davanti alla Cattedrale di S. Pietro Apostolo in occasione dell’undicesima Weekly Competition di Cinemadamare, progetto arrivato quest’anno alla ventunesima edizione.

Tempio Pausania è stata il set a cielo aperto dei cortometraggi di giovani cineasti provenienti da oltre 40 paesi diversi e da tutti i continenti, durante questa dodicesima settimana di lavorazioni. I registi che nell’ultima settimana hanno girato i loro film in Città e nel territorio comunale provengono da Albania (1), Belgio (1), Francia (2), Germania (2), Messico (1), Spagna (1), Stati Uniti (1), Ungheria (1). Un regista in rappresentanza di Egitto e Regno Unito, e uno anche per India e Canada. Con loro anche 3 registi italiani.

Il 3 settembre 2023, il più grande raduno itinerante di filmmakers al mondo, concluderà la sua permanenza a Tempio con uno spettacolo finale: la gara di short film girati da giovani cineasti, italiani e stranieri in una settimana, da domenica 27 agosto a domenica 3 settembre 2023.

I giovani partecipanti alla kermesse, alla loro terza residenza in Sardegna in occasione della ventunesima edizione del campus, sono stati accolti con il consueto calore e affetto dalla comunità di Tempio. Hanno esplorato la Città con grande passione e curiosità, interagendo con la popolazione e creando opere di alto livello. Lo staff del Campus ha documentato minuziosamente i lavori, realizzando numerose clip promozionali per descrivere nei minimi dettagli la città – da Piazza Faber al Nuraghe Majori e al Parco delle sorgenti di Rinaggiu, senza tralasciare i paesaggi naturali del Monte Limbara – e raccontando, inoltre, la settimana di riprese e produzione dei giovani cineasti.

Tra i registi che firmeranno le opere in gara: Edouard Lemiale e Alessia Masson dalla Francia, Mateo ÇIli dall’Albania, Olivia Unruh e Julia Bittermann dalla Germania, Abril Villegas dal Messico, Aurora Rouse dalla Spagna, Lauren Sirica dal Belgio, Archana Tiwari in rappresentanza diIndia e Canada, Peter Vadocz dall’Ungheria, Mollie Feerick dagli Stati Uniti, Dibo Dibo in rappresentanza di Egitto e Regno Unito. Per l’Italia gareggeranno Davide Strada, Lorenzo Marte e Tommaso Zingaretti.

Tutti i filmmakers hanno risposto positivamente agli stimoli della città, che ha ispirato loro moltissime sceneggiature originali, che renderanno la competizione ancora più avvincente. I giovani cineasti internazionali del campus itinerante non si sono risparmiati in questa penultima settimana di produzioni, riuscendo a creare cortometraggi dalle trame intricate e avvincenti.

L’appuntamento per tutti è per domenica 3 settembre alle ore 21.00 in Piazza S. Pietro, per una coinvolgente sfida e un susseguirsi di film dei generi più disparati: dallo sperimentale al drammatico, dall’azione alla commedia.

