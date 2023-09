Il concerto con Elio e gli Istentales alle 22.

Grande attesa per il concerto del cantante de Le Storie Tese, che si esibirà con gli Istentales questa sera alle ore 22 ad Abbiadori. Gli artisti tornano insieme sulle scene di un progetto inedito, “Aidos”, che porteranno nella località della Costa Smeralda.

Lo spettacolo gratuito si terrà nel campo sportivo di Abbiadori, grazie all’organizzazione del Consorzio Costa Smeralda, che lo ha portato nella località di Arzachena. Si tratta dell’ottevo appuntamento musicale dell’estate 2023 per i consorziati e gli ospiti della Costa Smeralda.

Lo spettacolo vedrà oltre 2 ore di musica in live, in cui gli Istentales ripercorreranno insieme alcuni dei loro più grandi successi e in cui Elio, con il suo grande estro e simpatia, rivisiterà in lingua sarda numerosi brani del suo repertorio musicale con Le Storie Tese.

