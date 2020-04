Le nuove analisi rispettano i valori.

A Tempio Pausania ornano potabili le fonti di Fundu Di Monti. A renderlo noto l’assessore Francesco Quargnenti e il vice sindaco Gianni Addis. “I risultati delle nuove analisi – riferiscono – sono positivi e queste fontane sono dunque di nuovo fruibili”.



Fundu di Monti , che continuava ad essere non conforme, completa il cerchio e va ad aggiungersi alle altre fonti risultate già conformi in precedenza: Milizzana (Li Tre Funtani), Pastini, Rinaggiu, Rinageddu, San Lorenzo e Via Bernardo De Muro (nella piazzetta dinanzi alla polizia stradale) per le quali l’Assl di Olbia, sulla base degli esiti delle analisi effettuate dall’Arpas di Sassari, aveva espresso il giudizio sanitario di acqua idonea al consumo umano.

A contribuire all’esito positivo gli interventi di pulizia delle sorgenti attuati per cercare di risolvere il problema.

