Il costo della benzina a Olbia.

Scende il costo del carburante a Olbia. L’epidemia ha fatto scendere il prezzo del petrolio, ma non c’è stato un grosso ribasso. Tuttavia, nel capoluogo gallurese, come da altre parti di Italia, il prezzo della benzina non ha subito un grosso ribasso. Tuttavia, si può cercare il carburante più economico.

Sul sito prezzibenzina.it è possibile cercare il distributore dove è più conveniente fare benzina. Secondo l’ultima segnalazione, la Q8 e la Eni hanno il costo del carburante più basso. Fare benzina costa 1,399 euro al litro. Mentre il carburante diesel costa 1,309 centesimi al litro. I distributori della Q8 sono presenti in via Vittorio Veneto 106 e via Roma, mentre quello della Eni in via Vittorio Veneto 122 e nella SS 125.

