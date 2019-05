La nuova segnaletica di Tempio.

Una nuova segnaletica turistica, pedonale e interattiva, per scoprire e documentarsi sulle tante bellezze di Tempio Pausania grazie alla tecnologia QrCode.

Si tratta di una serie di pannelli descrittivi collocati in diversi punti di interesse, al fine di guidare al meglio i visitatori alla scoperta della città di pietra. Da piazza del Carmine e il Teatro a Rinagghju, passando per le diverse chiese cittadine.

L’idea è stata concepita all’interno delle attività del Laboratorio di Rigenerazione Urbana il quale, a sua volta, fu preceduto dal protocollo di intesa siglato tra l’amministrazione comunale e la Confcommercio della provincia di Sassari.

Tra le varie indicazioni emerse, la realizzazione di una segnaletica turistica interattiva con QrCode che permetta ai turisti di conoscere le attrazioni storico-culturali della città e dei dintorni, oltre all’allestimento multimediale dello “Spazio Faber”.

L’Ufficio tecnico comunale lo scorso dicembre aveva pubblicato una manifestazione di interesse per l’affidamento della progettazione e la realizzazione del sistema di segnaletica. A febbraio 2019 è arrivata l’aggiudicazione in via definitiva alla Skylab Studios Srl di Tarquinia, in provincia di Viterbo.

La società è specializzata in realizzazioni con QrCode e Realtà aumentata e tra i diversi progetti sta curando la realizzazione della segnaletica interattiva per i Navigli a Milano. Skylab proprio alcuni giorni fa ha ricevuto nei locali della Scuola Marescialli dell’Aeronautica militare il riconoscimento Viterbo per il lavoro da parte del Rotary Club locale.

(Visited 123 times, 123 visits today)