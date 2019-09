Il contributo di 20mila euro.

Sono stati premiati nella splendida cornice del Salone del Camper i quattro Comuni vincitori del Bando “I Comuni del Turismo in Libertà” 2019, indetto da APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, in collaborazione con ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Federterme, Federparchi, FEE e Touring Club Italiano – Comuni delle Bandiere Arancioni, aggiudicandosi l’ambito premio di 20mila euro ciascuno, per un totale di 80mila euro, messi a disposizione da APC per la realizzazione di un’area di sosta attrezzata per i veicoli ricreazionali. Le categorie dei partecipanti sono state anche quest’anno 4: “Nord Italia”, “Centro Italia”, “Sud e Isole” e “Ristrutturazione e Implementazione”, dedicata a tutti i Comuni italiani non vincitori di precedenti edizioni del Bando che intendono realizzare, ristrutturare e/o implementare un’area di sosta per renderla più fruibile.

Ad oggi, grazie al Bando APC, che è ormai colonna portante per il settore ed ha raggiunto la sua maturità arrivando alla 18esima edizione, sono state realizzate circa 50 aree di sosta attrezzate distribuite in tutte le 20 Regioni italiane. Numeri che ottengono straordinaria importanza visto che, come ha sottolineato Gianni Brogini (Direttore Marketing APC) nel suo discorso di apertura: “a fronte di 8,7 milioni di turisti in libertà e ben 56 milioni di pernottamenti rilevati, l’Italia offre al momento solamente 2.300 aree di sosta attrezzate, un numero ben al di sotto di Francia e Germania”.

Quest’anno l’iniziativa ha registrato un elevato numero di adesioni: sono state infatti più di 110 le amministrazioni locali che hanno partecipato e i cui progetti sono stati analizzati minuziosamente dal Comitato che lo scorso 18 luglio ha emesso i suoi verdetti, scegliendo i Comuni vincitori che hanno in data odierna ritirato il premio davanti al pubblico di giornalisti e appassionati del Turismo in Libertà.

Per “Sud e Isole” si assicura il contributo APC Tempio Pausania, che oltre al prospetto per l’area di sosta e all’offerta culturale legata al maestoso carnevale e alla musica, presenta anche un importante piano attrattivo tra le valli che la circondano, gli scorci dei monti di Aggius e le campagne tipiche della Gallura;

Per il “Nord Italia” si aggiudica il Bando Cesenatico (FC), Castiglion Fiorentino (AR), infine, per “Ristrutturazione e Implementazione”, il premio va all’amministrazione di Casciana Terme Lari (PI).

(Visited 418 times, 418 visits today)