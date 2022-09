La Compagnia della Guardia di Finanza di Tempio Pausania.

Giovedì mattina, alla presenza del comandante regionale della Guardia di Finanza e delle autorità civili e militari provinciali e locali, si è svolta a Tempio Pausania una breve cerimonia militare per l’elevazione al rango di Compagnia della Tenenza della Guardia di Finanza.

La decisione assunta dal comando generale delle Fiamme Gialle, che risponde all’accresciuta importanza del contesto economico-finanziario di riferimento, accoglie la proposta formulata dal comandante regionale Sardegna, generale di Divisione Gioacchino Angeloni, di rendere ancor più rilevante la presenza della Guardia di Finanza nel territorio gallurese.

La circoscrizione di servizio del Reparto, già particolarmente estesa, è stata incrementata dall’aggiunta del comune di Telti e comprende, oltre a Tempio Pausania, i comuni di Aggius, Berchidda, Bortigiadas, Calangianus, Laerru, Luogosanto, Luras, Oschiri, Perfugas, Trinità d’Agultu e Vignola, Valledoria, Badesi, Viddalba, Sant’Antonio di Gallura ed Erula, con un’estensione territoriale di oltre 1.660 chilometri quadrati e una popolazione di 47mila abitanti.

“La Compagnia saprà rappresentare un insostituibile punto di riferimento per l’intera comunità locale, a beneficio del sostegno e del rilancio dell’economia di un territorio sano, il cui tessuto sociale ed economico, composto da gente operosa e tenace che custodisce gelosamente i valori della cultura, dell’etica del lavoro e delle tradizioni locali, deve essere in ogni modo salvaguardato”, commenta il generale di Divisione.

Dopo un brindisi augurale e un personale ringraziamento rivolto a tutte le autorità e agli ospiti per la loro sentita partecipazione alla cerimonia, il generale di Divisione Gioacchino Angeloni e l’arcivescovo di Tempio-Ampurias, monsignor Sebastiano Sanguinetti, hanno augurato al capitano Andrea Gualtieri, comandante dell’istituenda Compagnia di Tempio Pausania da poco giunto in Gallura, i migliori auspici per il nuovo e prestigioso incarico,