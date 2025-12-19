Zio Andrea compie 100 anni e riceve gli auguri dai carabinieri di Tempio

Andrea Fancellu è il nuovo centenario a Tempio Pausania.

A Tempio c’è un nuovo centenario ed è Andrea Fancellu. A festeggiarlo anche i carabinieri della Stazione di Tempio Pausania, che hanno voluto rendere omaggio al nonnino che pochi giorni fa ha raggiunto il secolo di vita. I militari dell’Arma lo definiscono “un traguardo di vita eccezionale, celebrato con un gesto di profonda vicinanza istituzionale e umana”.

Per l’occasione, i carabinieri si sono recati a casa sua per condividere un momento di gioia con lui e la sua famiglia. La visita, oltre a celebrare l’importante compleanno, è stata l’occasione per porgere a zio Andrea gli auguri di Natale da parte dell’Arma. Così gli hanno regalato il calendario storico dei Carabinieri e un panettone.

Il gesto ha voluto sottolineare il legame indissolubile tra l’Arma e la comunità, specialmente nei confronti degli anziani, custodi della memoria storica del nostro Paese. Il signor Andrea, circondato dall’affetto dei suoi cari, ha accolto i carabinieri con emozione, in un incontro che ha ribadito i valori di prossimità e solidarietà che da sempre animano l’operato dell’Istituzione, presente non solo per garantire la sicurezza, ma anche per condividere i momenti più significativi della vita dei cittadini. Ai festeggiamenti si unisce l’augurio di tutti i Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari per questo straordinario traguardo raggiunto.

