Sant’Antonio in lutto per l’improvvisa scomparsa di un 44enne

Addio a Gino Muzzurru.

Sant’Antonio di Gallura è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Gino Muzzurru. L’uomo è scomparso a soli 44 anni lasciando un grosso vuoto non solo nel paese ma anche nella vicina Calangianus, dove era voluto molto bene. Gino amava la musica ed era conosciuto come G-NO, il suo nome d’arte quando vestiva i panni di musicista.

Ricordato come una persona sorridente, la notizia della sua scomparsa ha rattristato tutti nel suo paese. Sono tanti quelli che lo salutano con frasi e messaggi commuoventi lasciati nella sua bacheca dei social. “Mi mancheranno le tante risate”, lo saluta così una dei suoi tanti conoscenti e amici. Oggi, alle 15:30, all’Oratorio Parrocchiale di S.Antonio di Gallura tanti di loro gli hanno dato l’ultimo saluto, al suo funerale.

