La situazione.

Si è reso necessario il ricovero in ospedale a Sassari per 2 dei 22 positivi nel comune di Trinità d’Agultu. Nelle ultime ore le condizioni si sono aggravate e ora sono costantemente monitorati dal personale sanitario. Il focolaio è partito dalla troupe della produzione Disney al lavoro nel territorio del nord Sardegna per girare “La Sirenetta”.

Nelle scorse ore il sindaco di Trinità d’Agultu, Giampiero Carta, ha disposto l’istituzione del coprifuoco per tentare di arginare i contagi. Nel frattempo, per tutta la giornata di oggi andrà avanti la campagna di screening con lo scopo di intercettare nuove positività al Covid-19.

