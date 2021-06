Emergenza negli ospedali della Gallura, nuovo appello alla Commissione Sanità

Chiesta la convocazione della Commissione Sanità.

Dopo aver proposto la mobilitazione di sindaci e amministratori della Gallura per portare all’attenzione del Consiglio regionale le gravi problematiche che affliggono la rete sanitaria del territorio, il consigliere regionale del m5s Roberto Li Gioi assieme al capogruppo dei pentastellati Michele Ciusa, componente della Commissione Sanità, hanno chiesto che si proceda alla convocazione in via straordinaria della Commissione stessa.

Una riunione urgente in cui poter discutere della grave emergenza sanitaria gallurese alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, del Commissario straordinario di Ats, Massimo Temussi, e dei sindaci dei comuni della Gallura. In particolare di Olbia, Tempio Pausania, Arzachena e La Maddalena.

“I presidi sanitari della Gallura stanno vivendo un momento drammatico – sottolineano i consiglieri del m5s – . Come denunciato dai sindaci del territorio e dagli amministratori locali, in tutti gli ospedali l’attività è rallentata dalla gravissima carenza di personale medico e sanitario. Le criticità illustrate dai primi cittadini devono essere discusse con urgenza in Commissione Sanità alla presenza dell’assessore Nieddu e del Commissario straordinario di Ats Massimo Temussi, che, l’altro ieri non si sono presentati a Olbia all’importante conferenza socio sanitaria in cui sono stati illustrati i gravissimi problemi che necessitano di una risoluzione immediata anche in vista della stagione estiva”.

